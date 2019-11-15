【特稿】再多4隊出線　點解英格蘭已入D組？

歐洲國家盃外圍賽進入尾聲，周五(15號)激戰後再多4隊拎到出線權，H組嘅土耳其同法國、A組嘅英格蘭同捷克齊齊殺入決賽周，連埋之前已經出線嘅6隊(比利時、意大利、俄羅斯、波蘭、烏克蘭、西班牙)，明年決賽周24隊當中已有10隊誕生。

雖然落實出戰決賽周嘅球隊連一半都唔夠，決賽周抽籤亦要等到月底先舉行，不過部份球隊竟然已經有分組，好似啱啱出線嘅英格蘭就落實去D組，而意大利(A組)、俄羅斯(B組)同西班牙(E組)一樣已經得知自己嘅組別，點解會咁呢？

2020年歐國外破天荒由12個地區合辦，歐洲足協早就根據各主辦地區嘅實力、地理同治安因素，為6組(A至F組)各安排2個主辦地區，若果主辦地區球隊成功出線，就會自動進入所負責嘅組別。好似D組嘅主辦地區就係英格蘭同蘇格蘭，所以英格蘭出線就會直入D組，至於蘇格蘭雖然未能喺歐國外出線，但佢哋之前喺歐洲國家聯賽獲得小組冠軍，肯定可以參加附加賽，如果透過附加賽晉級，亦會同英格蘭一齊躋身D組。

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