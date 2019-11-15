【特稿】中國近4任教練　勝率最高係佢！

中國足球近年走「金元政策」，唔單止中超球隊瘋狂燒錢，國家隊亦不斷用超高薪聘請世界頂尖名牌教練，據報意大利名帥納比就有高達2,000萬歐元年薪。不過，隨住中國喺世盃外圍賽戰績差勁，出線12強陷入大危機，納比亦宣告辭職。

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中國隊過去4任教練當中，意大利嘅納比、法國嘅比連同西班牙嘅甘馬曹都屬貴價「名牌」，只有高洪波係中國「土炮」，但有國內傳媒統計，呢4位教練當中勝率最高居然就係高洪波(見表)！2016年中國隊喺世盃外40強賽瀕臨出局，比連喺最後2輪前被炒，高洪波接手爛攤子後，最後2場全勝奇迹晉級，可惜去到12強賽後勁不繼，難逃下台命運。

中國近4任教練正式比賽勝率

高洪波--33場--52%勝率

比連--26場--42%勝率

納比--36場--42%勝率

甘馬曹--19場--32%勝率

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