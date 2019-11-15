C朗三甲不入 年度最佳球員邊個咁巴閉

著名體育媒體《Goal》今日公布佢哋選出嘅2018/19球季年度最佳25名球員，結果能夠力壓群雄，包括砌低兩大球王美斯同基斯坦奴朗拿度嘅，就係上季冇人扭得過嘅利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)，其實結果都唔會令人意外啦！不過，三甲其餘兩席除咗美斯，今次就冇C朗份，事關第3位由穆罕默德沙拿攞到，C朗都只係排第4咋。

28歲嘅VVD上季憑住近乎完美表現，帶領利物浦取得英超亞軍同歐聯冠軍，佢自己更當選英超球員先生同歐聯最佳球員，能夠獲選球季最佳實至名歸。至於屈居次席嘅就係美斯，32歲嘅佢，上季帶領巴塞勇奪西甲，同時再6奪歐洲金靴，兼獲選國際足協年度最佳球員，唯一可惜係佢隊巴塞喺歐聯畀利物浦反勝淘汰，輸咗畀VVD。

至於美斯嘅死敵C朗，雖然喺祖雲達斯度過咗一個唔錯球季，但都只能做梗頸四，事關第3位就由「紅軍」球星穆罕默德沙拿取得，C朗都應該心服口服嘅。

對於VVD當選，《Goal》有以下評價：「擁有完美技巧同體格，令佢成功將利物浦防線由脆弱轉成全球最佳。上季全季冇人可以扭過雲迪積克，尤其係喺歐聯決賽成功守死孫興民同哈利卡尼，係佢當選嘅最佳理據。」

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