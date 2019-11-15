專欄輪住嚟　各方面都要做番足啲

今個月（11月）初，球隊應元朗寶覺小學邀請，去到佢哋學校同啲同學仔進行英語學術交流，出發前我同幾位教練團成員講笑，話我哋啲外援全部母語都唔係英文，去到唔知會唔會誤人子弟。

當然，我梗係講笑啦！斯薩、簡尼迪同巴辛雖然嚟自南美洲，但喺征戰多年，亦去過唔同地方落班，用英語溝通絕對唔係問題，若果係同足球有關嘅，就梗加難唔到佢哋。活動當日，除咗3位外援球員之外，仲有幾名年輕大學生球員去幫手，為同學仔主持球技訓練。平時講嘢無厘正經既留學生「阿文」（即前鋒球員鄧樂文），喺小學生面前變晒正經大哥哥，講嘢同教波都有紋有路，令整個活動可以喺好好嘅氣氛下進行，希望出席嘅同學都覺得開心，將來有機會校方再邀請我哋去同同學一齊玩啦！

曾經有球迷翻我舊帳，話我講過球隊唔使推廣、唔需要球迷，有老細就得！點解依家又去做校訪。其實，相信係有嗰別球迷誤會咗我意思，我係想講球隊如果冇老細支持就有幾多球迷都唔會成事。今季重返港超，會長「莫生」千叮萬囑各方面都要做番足啲，過去有忽略嘅地方都要執番好，哈！哈！老細開到口，梗係照做啦！球迷們有咩意見，不妨喺球隊facebook留言或者inbox講我哋知，下次再傾。

標準流浪

總監 李輝立