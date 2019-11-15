鄭Sir訓練神龍　支援理文最後防線

過去兩季效力夢想FC的守門員教練鄭皓文，在夢想FC轉戰甲組後，「鄭Sir」接受主教練陳曉明邀請，於今季加盟理文。「鄭Sir」期望在這支較專業、長遠、穩定的球隊能實踐自己的理想，同時取得突破：「擔任教練都一段時間，仲未攞過好成績，而理文今季人腳、資源比較充裕，有機會去爭取錦標。以目前比賽表現嚟睇，深信今季成績係理想嘅，呢方面教練團都好有信心！」

現時理文擁有3位門將，分別是：袁皓俊、李瀚灝、高俊，「鄭Sir」期盼能協助他們進步：「『肥袁』係一個好有潛質嘅守門員，亦係香港代表隊常客，希望喺『阿輝』（葉鴻輝）、『阿鵬』（王振鵬）退落嚟嘅時候，可以去接班。至於『阿灝』，佢打咗好多支球隊，但要努力突破自己，希望幫到佢更上一層樓。而高俊係年輕球員，好需要好嘅訓練同出場時間協助成長，希望我嘅經驗同訓練可以幫到佢！」

自我增值要求進步

除協助球員提升技術外，好學的「鄭Sir」更認為作為教練需要持續進修，以保持競爭力：「依家超聯10支球隊，有4隊都係用內地或者外籍守門員教練，本地守門員教練只可以競爭餘下6個位，所以自己都要Keep住自我增值，如果做得唔好、不求進步，好快就會被淘汰。依家好多守門員教練經驗唔係咁足夠，見人哋點做就跟住做，但係做每樣嘢都有目的嘅，唔係見到人咁做，然後跟住做就得，你都要去思考、進修，如果你喺呢個位置唔用功，你個成就同教練生涯會好短。」

從日常操練所見，「鄭Sir」與其他守門員教練不同，未有戴上龍門手套進行訓練，他透露此舉反而有助訓練：「最主要原因係戴手套嘅話我睇唔到錶、撳唔到錶去計時。另外，唔戴手套訓練嘅話反而仲靈活啲，呢個已經成為我嘅習慣。」