李卓耀擊倒巨人　連續兩年闖進四強

哪怕對手是前世界冠軍，李卓耀證明了，只要衝，便可能克服弱勢，擊倒「巨人」。繼昨天擊敗中國球手石宇奇後，李卓耀在今天（15日）的香港公開羽毛球錦標賽男單八強，直落兩局淘汰丹麥名將安賽龍。

香港公開羽毛球錦標賽八強，李卓耀面對前世界冠軍、來自丹麥的巨人安賽龍顯得幹勁十足，比賽初段已經積極搶攻，儘管對手一度追平6：6，但李卓耀打出5：1的攻勢扳回領先優勢，續以21：14先取一局。第二局安賽龍稍作調整，雙方多次互換領先，安賽龍連取5分後，拉開到16：12打破僵局。但李卓耀抵著壓力，最終以21：19反勝，連續兩年闖進香港公開賽四強，將會迎戰印度的斯里坎夫。

整場比賽，無論領先或落後，「香港加油」的打氣聲從沒間斷。完場後，李卓耀躺在地上，掀起球衣掩著面，好像不敢相信自己贏了。半晌，他站起來跟安賽龍擁抱，激動揮動手臂，照舊指了指左襟的香港區徽。接受訪問的第一句說話，便是「多謝觀眾幫我加油」。

「主場給我信心，觀眾給我鼓勵，把我的潛能激發出來，在落後的情況下，一分一分追回來。」注意到觀眾席上，一張黃色的紙牌寫著「李卓耀加油」，他笑著說起這個新鮮體險：「在羽毛球場上，有人舉起我的名字幫我加油，真是第一次。」沒有辜負大家的期待，他用一場漂亮的勝仗，證明自己也有能力擊敗世界級球手。

「去年和今年的分別，是這次八強對手的排名更高。」去年因為諶龍退賽，李卓耀闖進四強似乎帶點幸運成分，今年四強的意義，對他來說更重，「算是一支強心針，畢竟對手拿過世界冠軍，更比我高一兩個頭，有幾球他殺下來，真的嚇到了。」作為世界排名27的選手，連續淘汰兩位種子球手，心裏想的，除了衝還是衝，「其實種子不種子，真的沒有關係。我在30人裏面排名幾乎最低，無論對誰我都是弱勢，所以心態一定是衝。」至於明天挑戰突破四強，闖進決賽，他希望更多觀眾能夠進場支持。

混雙方面，鄧俊文／謝影雪面對中國的何濟霆／杜玥，連續兩局以17：21落敗，無緣四強。連同今次，雙方已經三次對壘，三次都未能過關，謝影雪說問題還沒解決，「比賽中段未能把握機會，反手也打不好，加上對方對我們有一定研究，要贏很困難。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。