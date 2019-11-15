近38場英超統計　利物浦贏曼城幾多分？

利物浦本季踢出王者霸氣，開季12戰11勝1和，現領前李斯特城、車路士8分，更領先爭標死敵曼城9分，爭標形勢大好。英超一季踢38場，如果計番近38場聯賽積分，利物浦將以壓倒性優勢奪得冠軍，足足比曼城多10分，積分更達到101分，睇到紅軍近1年來係幾咁犀利！

自去年11月24號作客贏屈福特開始計起，利物浦近38場聯賽總成績係32勝5和1負，積分突破100分，每仗平均積分為2.66分，曼城堅係望塵莫及。雖然上季曼城力壓紅軍完成英超3連霸，不過本季已輸3場，近38場成績為30勝1和7負，積分為91分。

贏死敵都贏10分，究竟利物浦甩開第3、第4幾多分呢？車路士喺「近38場英超榜」中取得季軍，但只攞到70分，足足比利物浦少31分，阿仙奴就更加只得63分。曼聯以62分排第5，少過死敵紅軍多達39分。而上季歐聯亞軍熱刺就仲慘，只得58分排第7，分數比李斯特城更少。

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