【有片】美斯12碼宴客補中　阿根廷砌低巴西

重量級熱身賽巴西對阿根廷周六(16日)凌晨假沙特阿拉伯上演，「金句王」黃興桂話過「12碼一係入一係唔入」，今場真係咁樣，先有巴西加比爾捷西斯12碼射失，之後美斯主射12碼被撲出再補中，結果阿根廷憑呢個12碼小勝巴西1比0，報回美洲盃4強一箭之仇。

今仗雙方都排出強陣，巴西有艾利臣比加、卡斯米路、羅拔圖法明奴、加比爾捷西斯等正選上陣，阿根廷有球王美斯復出領軍。開賽10分鐘，加比爾捷西斯禁區內被里安度柏利迪斯踢跌博得12碼，「耶穌仔」親自主射但射出界，錯失領先機會。

13分鐘阿根廷攻勢，美斯與阿歷士辛度鬥搶身位，美斯搶先一步殺入禁區被踢跌博得12碼，美斯親自主射被艾利臣比加救出，美斯第一時間衝前補射入網，阿根廷領先1比0。

其後阿根廷一直保持優勢，全場14射8中，美斯先後有單刀及罰球被艾利臣比加救出，巴西僅得6射1中，最終阿根廷小勝1比0完場。

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