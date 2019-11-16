【歐國外】德國爭出線靠晒迪姆華拿

歐國外今晚有C組德國對白俄羅斯，德國目前在小組的形勢唔錯，以15分排於第二位，如果贏了白俄出線就更樂觀，德國的人氣前鋒迪姆華拿，最近表現弗到爆，又助攻又入波，創造出不少紀錄。

今晩歐國外又會是他表演時間，有傳英超好多球隊都留意他，利物浦早已看中這位23歲新星，近排曼聯都想插手要搶，雖然他剛剛與RB萊比鍚續約，但消息指其合約中有買斷條款。更只得2700萬鎊，的確「唔買就笨」。

直播表

周六1:00pm 日乙 町田澤維亞 Vs 柏雷素爾

有線604、603台

周六2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 阿德萊德聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 西部聯 Vs 紐卡素噴射機

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六10:00pm 歐國外 塞浦路斯 Vs 蘇格蘭

有線604、603台

周日1:00am 歐國外 俄羅斯 Vs 比利時

有線662、602台；香港開電視77台

周日1:00am 歐國外 阿塞拜疆 Vs 威爾斯

有線604、603台

周日1:00am 歐國外 斯洛文尼亞 Vs 拉脫維亞

有線605台

周日3:45am 歐國外 克羅地亞 Vs 斯洛伐克

有線604、603台

周日3:45am 歐國外 北愛爾蘭 Vs 荷蘭

有線662、602台

周日3:45am 歐國外 德國 Vs 白俄羅斯

有線661、601台

周日3:45am 歐國外 以色列 Vs 波蘭

有線605台

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