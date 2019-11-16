苦等110年　北歐最渣國家首闖決賽周

歐國外尋晚大戰連場，其中一場最唔起眼賽事，就係芬蘭主場對列支敦士登，結果主隊以3比0大勝，正式鎖定出年歐國盃決賽周資格。唔講唔知，今次係芬蘭加入國際足協110年以來，首次打入國際性大賽決賽周，之前佢哋先後32次衝擊世界盃同歐國盃，結果統統以失敗收場。

人口只得550萬嘅芬蘭，論體育水平其實唔差，至少喺F1賽車出過一個世界冠軍拉哥倫，仲有佢哋冰球今年先拎得世錦賽冠軍，只係足球就稍嫌落後其他北愛國家，好似瑞典、丹麥同挪威都先後喺國際大賽取得唔錯成績，而人口較芬蘭更少、只得30萬人嘅冰島，近年更接打入歐國盃同世界盃決賽周，徹徹底底將芬蘭騎住。

講吓球員先，芬蘭歷來出產最成功球員，必定數到曾效力阿積士嘅列馬倫，仲記得當年佢嘅阿積士隊友列卡特講過：「柏金好偉大，但阿積士擁有過嘅最強10號係列馬倫。」至於喺今次呢隊史上最成功芬蘭入面，都有個「新列馬倫」，佢就係效力英超諾域治嘅前鋒迪姆普基。呢個芬蘭「新10號」季初喺英超入球唔停，但近排就陷入7輪入球荒，好彩佢喺國家隊繼續勁爆，尋晚對住列支敦士登又梅開二度，令佢喺國家隊累積入波增加到22球，排喺國家隊史第3，只係落後隊史第一嘅列馬倫10球咋！嚟緊出年決賽周，大家記得睇實呢支北歐平民球隊，會唔會再闖冰島一樣嘅奇蹟。

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