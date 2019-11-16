【總結】44分！占士夏登、比爾奧齊做英雄

「大胡子」占士夏登再次轟出40+，帶領火箭以111比102主場力挫溜馬，迎來六連勝。

儘管火箭有幾位主將缺陣，但占士夏登在第四節交出12分，全場貢獻了44分及8個籃板，這是「大胡子」近六場的第四次交出40+，而麥里摩亞亦攻入了賽季新高的21分，再加上韋斯布克的17分8個籃板6次助攻，令火箭保持勝仗。「我哋向着正確嘅方向，我哋喺幾方面都做到效果...」韋斯布克仍相信有改善空間。

至於過去7場輸了6場的巫師，周五（15日）終於爭一口氣，比爾奧貢獻44分及10次助攻的「雙雙」，更有替補上陣的二年級生雲加的搶鏡表現，協助巫師以137比116擊敗木狼，終止連敗。

比爾奧今仗22投15中，成為了球隊贏波功臣之一，而主帥卜克斯更高度讚揚雲加的發揮，這位小將全場交出生涯最高的30分及15個籃板，這也成為NBA史上首位有30分15籃板及4個三分球的替補球員。

今日賽果（前者主場）

火箭 111:102 溜馬

雷霆 127:119(加時) 76人

灰熊 107:106 爵士

木狼 116:137 巫師

黃蜂 109:106 活塞

魔術 111:109 馬刺

勇士 100:105 塞爾特人

湖人 99:97 帝王

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