提供大量證據　孫楊：我要還自己一個清白

中國飛魚孫楊現身瑞士出席國際體育仲裁法庭（CAS）就世界反興奮劑機構(WADA)訴孫楊及國際泳聯案舉行公開聽證會，這位中國奧運名將坦言要一五一十將事實講清楚，證明畀全世界知「自己合理合法合規」，讓仲裁法庭還一個清白：「我相信，會有一個非常好的結果。」

聽證會約有200名傳媒代表及公眾現場旁聽，並且進行全球直播，在此之前，國際體育仲裁法庭歷史上唯一公開舉行的聽證會是1999年。周五（15日）的聽證會約9小時，孫楊及上訴方和被訴方的多名證人先後發言，孫楊及其律師團隊亦提供了大量證據，試圖還原2018年9月檢查當晚的事件真相，並指出當天檢查人員的多項涉嫌違規的做法，當中包括受世界反興奮劑機構委託的檢查人員無法出示身份證明、尿檢人員對孫楊進行拍照從而違反興奮劑檢查規定等等。他指出負責血檢的人員在檢測過程中竟然對自己進行拍攝，並聲稱是自己的粉絲，這是非常不專業的做法。

今次聽證會，文件表示在2012-2018年間孫楊進行180次血檢，這180份檢測樣包括63份比賽當中提供的樣本，117個比賽外提供的樣本。

孫楊更特別澄清，有媒體報道他暴力抗檢砸碎血液樣本與事實不符。出席聽證會後，孫楊表示與律師團隊及證人基本上都講了事情，接下來他想平心靜氣回到訓練場，準備明年奧運會。據了解，裁決結果公布後30天，可向瑞士聯邦法庭提出上訴。

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