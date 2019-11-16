冬窗出手！曼聯拎2億鎊搶2歐洲超新星

大件事呀！英國今日多間媒體都報道，話曼聯必定會喺今個冬季轉會窗出手，仲要係準備咗2億鎊去搶購當今球壇兩大超新星，包括多蒙特嘅查頓辛祖同薩爾斯堡嘅夏蘭特，明顯係志在必得。

「紅魔鬼」主帥蘇斯克查今季鍾意起用新人，想將球隊年輕化，依家查頓辛祖同夏蘭特都係19歲，自然啱晒佢口味。事實上，曼聯早喺今個夏天已經想將辛祖收歸旗下，不過當時呢位英格蘭天才翼鋒嫌「紅魔鬼」冇份踢歐聯，所以話NO，不過，家陣情況有變，要辛祖離隊出現轉機。

話說查頓辛祖今季為多蒙特上陣16場，入4球兼有7次助攻，睇落踢得勁好。不過，早前多蒙特對拜仁場波，辛祖踢咗36分鐘就被換走，呢件事有傳話佢非常不滿，同主帥出現矛盾，依家當地傳緊話辛祖都想走，因此原本諗住出年暑假再提收購嘅曼聯，先決定提早喺冬窗出手，轉會費預計係1億鎊。

至於薩爾斯堡射手夏蘭特又係勁到癲，今季佢喺歐聯上陣4場已經入咗7球，喺各項賽事更加係上陣16場入22球。夏蘭特爸爸以前都係職業球員，效力過曼城同列斯聯，後來就畀堅尼踢斷腳。《鏡報》話曼聯已經多次派球探去考察夏蘭特，依家仲話連皇馬同巴塞都想同佢哋爭添。只係，曼聯主帥蘇斯克查以前執教莫迪嗰陣，就教過夏蘭特，會為今次爭取佢加盟帶來有利因素。消息指，曼聯會喺一月將佢簽入，然後外借番畀薩爾斯堡踢到季尾，出年暑假先正式加盟喎，轉會費預計要8,500萬鎊。

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