澳門賽車　港車手潘德俊8奪房車盃錦標

第66屆澳門格蘭披治大賽車澳門房車盃完成12個圈的賽事，排頭位出賽、1600cc組別的31號香港車手潘德俊率先衝過終點奪冠，取得他在東望洋跑道上的第八座冠軍寶座；至於第3位衝線的26號澳門車手蘇沙就成為1950cc以上組別的冠軍。而格蘭波治電單車及國際汽聯GT世界盃則發生意外，場面驚險。

賽事分2組同場舉行，排頭2位出賽的都是駕駛1600cc的香港車手，包括63號的馮家柱，他與隊友潘德俊起步都非常順利，一開始已領先，但期間有意外發生，包括於漁翁灣，11號澳門車手迪亞士與23號澳門車手梁子健相撞，大會需出動安全車，而在最後1圈，當時排第3的蘇沙在進入葡京彎時，曾嘗試超越前車，但未能成功，其後因再有事故發生，大會再次出動安全車，潘德俊和馮家柱在安全車帶領下先後衝過終點，力挫1950cc以上組別車手奪冠。

至於澳門格蘭披治三級方程式大賽，愛沙尼亞的維比斯（Juri Vips）表現近乎完美，成功壓倒俄羅斯的舒華文勝出，奪得正賽排頭位資格。

同樣是焦點的格電王比拼，駕駛8號戰車的「8冠王」路達，雖然在排位賽「不敵」另一英國好手赫爾文，但來到王者戰，路達與赫爾文一路鍊得非常激烈，互有超前。至餘下8圈比賽時，路達領先，但至餘下7圈，赫爾文在內檔爬頭成功，當車迷大嗌精彩之際，數名車手於一個彎位炒車，有車手收制不及撞向已倒在地上的車手，場面驚險，而領先的赫爾文及次位的路達避過意外，在賽會出示紅旗下，比賽停止。名次及傷情仍待賽會公布。

今日在國際汽聯GT世界盃選拔賽都有炒車意外，2位多屆冠軍晏高及莫他拿出戰GT世界盃在葡京彎相撞，南非車手雲達連特稱，晏高剎車失誤，引致撞車，最終編號999的意大利車手馬些路由頭帶到尾獲勝，GT世界盃將安排於明日 (17日)中午12時 25分舉行，共鬥18個圈。

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