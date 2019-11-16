【有片】文尼好人到癲　落手落腳搬水！

無論有錢又好、冇錢又好，都唔會影響到你人格。如果有一顆熱愛助人、關懷弱勢社群嘅心，就算富可敵國，一樣會落手落腳去幫身邊有需要嘅人。利物浦前鋒沙迪奧文尼，已成為足球巨星，但佢從來冇以呢個身份自居。近期佢征戰國際賽、隨大軍到非洲作賽，見工作人員要從隊巴拎水入球場，佢諗都唔諗就幫手拎兩大樽水，可以話係當世其中一個最貼地、最肯助人嘅超級球星。

來自非洲塞內加爾嘅文尼，自從於修咸頓轉會利物浦後愈踢愈好，更帶領紅軍勇奪上屆歐聯冠軍，本季入球比穆罕默德沙拿更多，紅軍依家可以做到英超1哥，文尼功不可沒，更一直有傳皇馬希望以過億鎊轉會費，將佢帶到巴拿貝球場。

但文尼私底下依然過住平凡嘅生活，亦冇因依家身家豐厚，而改變本身樂於助人嘅性格。其實工作人員搬嘢係份內事，文尼身為球隊隊長，而且又係陣中最大名球星，根本可以掂行掂過，但見到有人要幫，佢就一定會出手助人。

之前佢就講過，喺佢生活入面唔需要奢華嘅物質生活：「點解我要買10架法拉利、廿隻鑽石錶，又或者2架飛機？呢啲物品對我冇咩用處。我曾經時常捱餓、曾經赤腳踢波、冇受過好多教育，仲經歷好多難過嘅事情。但到今日足球畀咗好多嘢我，可以幫到好多人。我可以建學校、體育場、為國家中嘅窮人提供衣衫鞋襪同食物。我每個月會畀塞內加爾一個非常貧困嘅地區每人70歐元，幫佢哋改善經濟狀況。我唔使要豪車豪宅，我已經好富有，我希望貧困嘅人，可以得到我嘅幫助。」

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