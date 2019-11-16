陸平中大爆發背後的男人 ── 董浩然

和富大埔去季勇奪港超冠軍，成為首支榮膺這項殊榮的地區球隊。然而風光過後人走茶涼，今季新主教練馮凱文帶同「馮家軍」入主球隊，龍門教練董浩然便是其中之一。作為衞冕之師，如何為「綠戰士」重新築起一道鋼門，成為董浩然今季一大難題。

■圖/文：黃雋謙

綽號「馬騮」的董浩然，球員時代成績不算亮眼，所以很早便轉換了另一個角色。「22、23歲時有踢過香港09，嗰陣只係跟『阿輝』（葉鴻輝）嗰啲練。之後去過流浪同晨曦試，其實嗰時已經有教吓波，教過華家堡、東方同啲區隊，嗰陣就識咗『馮Sir』（馮凱文）。」董浩然憶述。

當時擔任南區主教練的馮凱文，招攬了董浩然加入球隊成為龍門教練，自此這隻「馬騮」就一直跟隨着「大頭文」打江山。由「馮Sir」帶領南區在2012至13年球季首戰港甲，到後來轉投理文流浪，及至去季領軍凱景，7年來董浩然一直充當其得力助手。對於這位合作多年的「老拍檔」，「馬騮Sir」沒有對馮凱文大表感恩，反而淡然表示：「又冇乜特別，可能我份人比較簡單，做朋友嘅你有需要我就幫手。總之馮凱文叫我做咩就會做，隨時候命，使命必達！」也許就是這份傻勁、任勞任怨及默默耕耘的態度，令「馮Sir」放心將守護後方的重任交託給他。

「大頭文」今年帶同一班去季效力凱景的「子弟兵」加盟和富大埔，為「綠戰士」注入新活力。董浩然坦言要為一支失去大量主力的球隊重建體系非易事，特別是如何為守門員建立信心更是難題。他提到季初曾有1位來試腳的門將跟操，其積極態度竟比數位合約守門員還要強：「有次訓練我叫人出嚟做一組動作，但個個只識你眼望我眼，跟操嗰個就主動行出嚟做。事後我忍唔住鬧佢哋：『有啲嘢你哋要自己爭取，唔爭取嘅話就連個位都讓埋畀人！』」這番說話激發起隊中守門員的決心，特別是已師從「馬騮Sir」兩季的陸平中。

陸平中去季效力凱景時曾場場擔正，但隨着球隊經常慘敗收場後，他的表現下滑並出現信心危機，及後更被保羅取代成為正選。今季轉投「綠戰士」亦有很多人不看好「阿中」，惟獨董浩然力挺他：「我一直睇佢唔係狀態問題，只係信心問題。有時失波未必關佢事，我會同佢講場波過咗就過咗，呢啲經驗會令自己成長。佢今年表現好咗，可能踢多咗同調整番個心態。」陸平中今季季初有亮眼表現，特別是主場1比1逼和傑志一仗，「阿中」左飛右撲為大埔成功保住1分，也許這都是董浩然助他重拾信心的功勞。

●任男拔訓練員 帶起新風氣

馮凱文和董浩然這對拍檔之間的合作，不只僅局限於職業足球，而且還延伸至校園足球。一直擔當拔萃男書院（DBS）足球隊主教練的「大頭文」，7年前邀請董浩然加入拔萃，擔任門將訓練工作，自此為學界足球帶起一陣新風氣：「佢係第一位主帥喺中學引入龍門教練，自從拔萃引入咗，好似其他學校都跟住做咁。我覺得如果愈早將專業足球知識帶入校園，對年青守門員嘅成長愈有幫助。」

拔萃近年在學界足球場上表現出色，更連續3屆成為港九D1甲組盟主，這無疑歸功於馮凱文的領導有方，不過「大頭文」身旁的董浩然，為DBS建構了一道牢固的最後防線，也確實功不可沒！

【董浩然檔案】

年齡：39

綽號：馬騮

任職球會／職位：和富大埔／龍門教練

曾效力球會：香港09、流浪、晨曦、元朗、凱景（只列部分）

曾任職球會：華家堡、東方、南區、理文流浪、凱景（只列部分）