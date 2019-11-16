繼伍家朗後第二人　李卓耀連挫強敵闖決賽

2016年，伍家朗成為首個闖進香港公開賽決賽的香港球手，然後，他贏下了冠軍。三年後，再臨決賽舞台的，是23歲的李卓耀。無論明天會否再創歷史，他的神奇旅程已經贏得所有掌聲。

香港公開羽毛球錦標賽今天（16日）在紅磡體育館上演四強賽事。香港男單代表李卓耀面對世界排名13位的印度球手斯里坎夫，比賽初段已經主導局面，取得9：1領先優勢，續以21：9輕鬆拿下首局。距離決賽僅差一步，他顯得有點心急，被對方牽著鼻子走，直到落後15：20。這時李卓耀連取5分，經過4次刁時後，終以25：23獲勝，首次闖進公開賽決賽。首次闖進公開賽決賽，將會迎戰八號種子、印尼球手金廷。

「少少夢想成真的感覺。」李卓耀擦擦汗，一邊鬆開貼布說。回想第一次看香港公開賽，那時他只有13歲，「想著會不會有天，我可以在綠色墊上打球，因為康文署球場都是木地板。」慢慢地，成績越來越好，他從座上客變成競爭選手。試過擊敗中國球手田厚威，晉級八強不僅師兄伍家朗。那年，伍家朗歷史性登上決賽舞台，歷史性贏得香港公開賽男單冠軍。「好嘢！覺得自己贏了田厚威，總算幫師兄打走一個強敵。至於輸給師兄是預料之內，不要緊啦。」誰會想到三年後，再臨決賽的是他。

「有點緊張，第一次打進高級賽事決賽，而且是在主場。所以，放鬆心情吧。」放鬆，大概是這幾天以來，李卓耀最大的感悟。「其實四強和八強的情況一模一樣。」昨天面對安賽龍，也是輕取第一局後，被對手打個措手不及，苦苦追趕。「完全沒想過追到，一早把心思放在決勝局，放鬆慢慢打。最後幾球他出界，我便想：嘩，咁都得？」

成長可以很快，他笑說自己成熟了，冷靜了。「我的性格很極端，要麼高，要麼低。以前落後很多，會覺得算吧，追不了。現在學會慢慢來。」慢慢來，或者就會有意外收穫。決賽同樣不想勝算，「一分一分打好自己」。唯一的祈求，是希望「全場坐滿觀眾」，各位明天見。

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