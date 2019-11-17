【賽後解碼】兩新星搶鏡　巴利收得檔

周日(17日)凌晨歐國盃外圍賽E組，被指玩嘢唔盡力為皇馬比賽嘅翼鋒加里夫巴利，返到威斯爾國家隊，仍然冇料到，幸好兩位新星哈利威爾遜同丹尼爾占士表現出色，協助威爾斯作客以2:0擊敗阿塞拜疆。

威爾斯今場反客為主，積極搶攻，哈利威爾遜、祖摩利先後起腳僅被門將巴拉耶夫撲出，開波僅10分鐘，效力般尼茅夫嘅22歲中場哈利威爾遜開出角球，基化摩亞頂入，為威爾斯打開紀錄。

踢到34分鐘，丹尼爾占士於左路推進之後，勁射中楣彈地，由於門將巴拉耶夫飛撲後，已經失晒位，哈利威爾遜補頂入空門。

至於老大哥加里夫巴利「養傷」1個月後，早前返到國家隊就完成全課操練，疑似之前故意唔為皇馬比賽，佢今場表現麻麻，上半場有1次右路個人突破後傳中，但基化摩亞頂得太正，無功而還。

踢到59分鐘，巴利喺左路「底線傳底」，領隊傑斯似乎都睇到眼冤，立即用艾朗藍斯入替佢。值得一提，賽前記者會上，大會翻譯員竟然唔知加里夫巴利係邊位，要問領隊傑斯，令現場氣氛好尷尬，可見佢近年喺球場上真係踢到冇晒影，人氣大插水。

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