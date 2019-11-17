夏薩特一個原因！12前拒絕法國徵召

講起夏薩特同施丹嘅關係，一般都會話兩人係中場10號靈魂人物，大家都係來自法語系國家，依家屬於皇馬將帥。原來夏薩特曾經有機會成為法國國腳，做施丹接班人。

夏薩特接受傳媒訪問時透露，佢12年前以16歲之齡，獲法甲球會里爾提拔上一隊時，表現引起法國足總注意，並有足總官員遊說佢將來選擇代表法國隊，為2006年退休嘅施丹搵接班人。

即使當年比利時國家隊實力差，但夏薩特仍然拒絕法國足總要求，佢話：「當時有人搵我代表法國，我都係喺法甲出道，但我喺比利時出世，係一個比利時人，應該為比利時出戰。」

夏薩特一向視施丹為偶像，童年時代同兩位細佬一齊着法國10號球衣合照，不過喺國家民族大義面前，夏薩特都係堅持做一位比利時人。

夏薩特等新生代崛起，令比利時國家隊處於歷史高峰，可惜上年世界盃4強不敵法國，如果當年夏薩特選擇「叛國」，可能已經捧咗世界盃，但相信畀佢揀多1次，佢都係會揀比利時。

而周日(17日)凌晨歐國盃外圍賽I組，俄羅斯主場對比利時，雙方賽前已提早取得出線權，但比利時仍然交足功課，夏薩特兄弟搶晒鏡，19分鐘細佬杜根夏薩特由左路帶入中路，勁射破網。

33分鐘輪到大佬夏薩特發威，佢先趁對方解圍不遠，喺禁區頂第一時間射入網，轉個頭佢再接應奇雲迪布尼橫傳，射入空門，個人梅開二度。

72分鐘，盧卡古長驅直進射入，為比利時領先到4球。比賽末段，俄羅斯由迪治基亞破蛋，但無阻比利時大勝4:1，喺外圍賽9戰9勝。

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