【賽後解碼】有番荷蘭！決賽周先至算齊整

周日(17日)凌晨歐國盃外圍賽C組，兩大傳統勁旅荷蘭同德國分途出擊，荷蘭雖然作客只係同北愛爾蘭打和0:0，但都夠分提早取得出線權。而德國主場以4:0大勝白俄羅斯，亦提早晉身明年決賽周。

荷蘭今場打和就可以出線，領隊朗奴高文排出嘅正選陣容收起射手迪比、中場韋拿杜姆。開波冇耐，荷蘭門將施利臣控波甩腳，幾乎被對手搶走射入空門。

不過「橙衣兵團」站穩陣腳後，重新控制大局，前鋒貝侯斯起腳，省中對手後中楣彈出，賴恩巴布禁區內射門太正，被北愛門將比確費利尼接實。

荷蘭把握唔到機會就出事，祖爾韋特文禁區內犯手球，被判罰12碼，但北愛隊長史提芬戴維斯主射，竟然大腳炒高，最終打和0:0。

身為「無冕之王」嘅荷蘭之前連續錯過2016年歐國盃及2018年世界盃決賽周，令人嘆息，幸好球隊大翻身，今屆歐國盃決賽周有番「橙色力量」，可以睇到迪比、華基爾雲迪積克、韋拿杜姆、馬菲斯迪歷特等球星喺大賽獻技，絕對係球迷之福，亦令今屆決賽周更有叫座力。

同時間開波嘅德國主場對白俄羅斯，德國佔盡上風，馬菲亞斯真達、卻奧斯、迪姆華拿先後攻門，無功而還。白俄羅斯前鋒史達斯域治亦有1次勁射，被門將紐亞飛身救出。

踢到41分鐘德國終於打開紀錄，基拿比右路傳中，頻頻助攻嘅中堅馬菲亞斯真達又殺上前，用後腳巧射射入，德國上半場已經有23次射門。

德國打破缺口後，入波陸續有來，下半場開波3分鐘，哥列斯卡射入靚波，為德國領先2球，之後卻奧斯梅開二度，將紀錄改寫為4:0，兼力壓荷蘭，升上榜首。

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