仇人退隊！史達寧翻身靠今鋪

今晚(17日)歐國外A組，由神奇球隊科索沃將於主場迎戰已經出線嘅英格蘭。科索沃雖然世界排名114，但喺今次賽事表現令人驚喜，依家仲喺第3位，穩奪爭出線附加賽資格。

至於英格蘭上輪狂炒黑山7球後，已經鎖定首名出線，依家只係為爭取決賽周種子資格而戰。

英格蘭後衞祖高美斯，早前同史達寧有衝突，畀對方整傷隻眼，佢操練時又畀隊友剷傷，最終要提早退隊。

至於史達寧上場對黑山，被領隊修夫基雪藏，作為小懲大戒，今場有望獲得解凍復出，希望佢生生性性踢番場好波啦。

直播表

周日1:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:30pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本勝利

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm 歐國外 盧森堡 Vs 葡萄牙

有線662、602台

周日10:00pm 歐國外 塞爾維亞 Vs 烏克蘭

有線604、603台

周一1:00am 歐國外 科索沃 Vs 英格蘭

有線662、602台

周一1:00am 歐國外 保加利亞 Vs 捷克

有線605台

周一3:45am 歐國外 阿爾巴尼亞 Vs 法國

有線604、603台

周一3:45am 歐國外 安道爾 Vs 土耳其

有線605台

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