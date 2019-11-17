【總結】鄧肯做教練！帶馬刺第1擊衰咗

NBA傳奇球星鄧肯3年前宣布退休，球迷一直非常掛念，周日(17號)常規賽鄧肯終於重返NBA賽場，而且是以教練身份領馬刺出賽，不過他的主教練「初體驗」已失敗告終，馬刺主場以116比121不敵拓荒者。

將19年球員生涯全部奉獻給馬刺的鄧肯，今年7月獲恩師普波域治任命為馬刺助教，想不到今場迎戰拓荒者竟被逼提早「上位」。當比賽去到第3節，普波域治因走入場內投訴球證，結果被趕離球場，馬刺即時安排鄧肯與另外2位助教咸蒙、夏迪組成教練團，不過戰術設計及指示全由鄧肯話事，成為球隊「揸弗人」。

有意思的是，鄧肯接手後曾帶領馬刺打出一段32比13的攻勢，令一直落後的馬刺一度反先，不過拓荒者第4節大反擊，中鋒韋西迪在這節個人攻入11分(全場21分)，令鄧肯首度坐正執教即嘗敗仗。馬刺今場有艾迪列治攻入30分及貢獻13籃板。

周日常規賽賽果

馬刺 116:121 拓荒者

獨行俠 110:102 速龍

熱火 109:94 塘鵝

木狼 105:125 火箭

紐約人 102:103 黃蜂

溜馬 83:102 公鹿

公牛 111:117 籃網

快艇 150:101 鷹隊

前者主場

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