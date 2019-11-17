【有片】卡索拉翻生奇迹 下個到羅斯？

傷病向來係職業足球員最大敵人，西班牙中場辛迪卡索拉經歷過多年傷患折磨，幾十次大小手術後幾乎搞到截肢，但「卡叔」最終唔單止可以重返球場，仲可為維拉利爾征戰西甲；唔單止坐穩正選位置，仲可以入選西班牙國家隊；唔單止有份踢歐國外，日前更時隔4年再為西班牙入波，翻生奇迹感動全球！

同辛迪卡索拉一樣受到傷患折磨嘅球員，意大利前鋒基奧斯比羅斯都係其中之一，呢位前曼聯球星自17/18球季後離開熱拿亞，一直都未有班落，上月宣布重返維拉利爾操練，希望可以證明自己仍有頂級聯賽作戰能力，最理想當然就係簽約維拉利爾啦！

現年32歲嘅基奧斯比羅斯接受西甲賽會訪問，就話佢以辛迪卡索拉作為榜樣：「當我哋幾年前踢波嗰陣，從來冇諗過職業生涯會出現咁嘅情況(連串傷患)，但呢啲事總會發生，傷患就係運動員一部份，關鍵係你點樣反擊，點樣為康復而戰鬥。我曾經心情低落，但最後總會提起精神，卡索拉都係一樣，佢依家可以踢番最高水平，仲踢番國家隊，佢絕對係我同所有球員嘅模範。」

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