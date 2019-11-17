【人物誌】高宇洋：想做C朗所以唔踢中國

首次披上東京奧運新戰衣嘅日本U22代表隊，周日（17日）中午喺廣島友賽哥倫比亞U22，雖有久保建英、堂安律、板倉滉三名大國腳助陣，仍以0比2落敗，但係22人名單非常引人注目，入面出現咗一位前中國國腳後裔，一個為咗成為C朗唔肯代表中國嘅青年！

呢位21歲中日混血兒叫高宇洋，佢爸爸高升係遼寧省瀋陽市人，仲係上世紀八十年代中國國腳。1991年高升隨同教練沈祥福加盟富士通足球部，即係依家嘅川崎前鋒，前後效力4年，收山後留日執教富士通青年軍，期間同一名日本女子結婚，誕下高宇洋。唔講唔知，高升後期除咗教過川崎前鋒青年軍，2012年仲曾擔任前日本主帥岡田武史副手，指揮中超杭州綠城，喺日本足球界頗有人脈。

佢囝囝高宇洋一樣司職中場，小學時代已經加入川崎前鋒，又係日本U14成員，高校嗰陣仲係入讀足球名校市立船橋，而且贏過全日本高校冠軍，潛質唔錯，所以2016年9月引嚟幾間職業球會招手，最後佢揀咗大阪飛腳，同時加入埋日本國籍。

高宇洋點解唔肯學爸爸代表中國？佢受訪時好坦白咁講：「我非常熱愛足球，當睇到中國足球界同中國男足嘅表現之後好失望，我唔想自己嘅足球生涯就咁玩完，我想一直踢落去，想成為偶像C朗一樣嘅世界巨星。」唔係冇道理喎！

高宇洋近季效力大阪飛腳U23，踢咗51場日丙入3球，期間更喺2018年7月28日對鹿島鹿角場波，被提升上一隊，首次亮相日職。最令人津津樂道嘅係，8月11日飛腳主場2比1贏FC東京，正選披甲嘅高宇洋，係對賽雙方球員跑動距離最長嘅一個。為咗爭取更多比賽機會，佢今季被外借日乙山口雷法。

今年5月首次入選日本U22出戰土倫盃嘅高宇洋，對哥倫比亞U22場波齋坐做後備，冇機會同久保建英、堂安律拍住上，希望佢繼續努力，出年可以踢東京奧運啦。

高宇洋小檔案

全名：高宇洋（KOH Takahiro）

出生日期：1998年4月20日（21歲）

出生地：神奈川神奈川縣

位置：中場

身高/體重：1米72/67公斤

所屬球會：日乙山口雷法（借用）

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