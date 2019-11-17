李卓耀反勝世界第八　刁時贏香港羽賽冠軍

香港羽毛球「新偶像」李卓耀贏取生涯最重要錦標，周日（17日）在紅館舉行的香港公開羽毛球錦標賽男單決賽，以1比2反勝世界排名第8的印尼球手金汀，首度捧走香港羽賽獎座。

李卓耀於首局打來有點緊張，被對手連奪多球取得優勢，雖然其後力追並成功扣殺搶分，不過仍然以16比21先失一局。紅館的球迷熱熾為李卓耀吶喊助威，不斷嗌「李卓耀加油」，而這位23歲球手亦不負眾望，次局一開始便主動出擊，並憑更有耐性的表現，拉開比分至13比5，並保持優勢最終以21比10扳平局數一比一。

2015年李卓耀與金汀曾在本賽事的8強碰頭，當年李卓耀以1比2落敗。但今次李卓耀沒有給歷史重演，他在決勝局與金汀周旋，尾段比分在數分之內，戰情十分激烈，打到20平手，最終李卓耀刁時贏22比20，贏得冠軍。

世界排名27的李卓耀首次捧走香港羽賽錦標，亦是繼伍家朗後再有香港球手在主場奪王座。他一路上連掃世界排名比自己高的球手，包括中國石宇奇、前世界冠軍安賽龍及在4強擊敗世界排名13位的印度球手斯里坎夫，到今仗挫金汀，表現有目共睹，捧盃實至名歸。

香港公開羽毛球錦標賽

決賽成績

男單 李卓耀(香港) 勝 金汀(印尼) 2:1

女單 陳雨菲(中國) 勝 拉特查諾(泰國) 2:1

男雙 崔率圭/徐承宰(南韓) 勝 施達雲/亞山(印尼) 2:1

女雙 陳清晨/賈一凡(中國) 勝 張藝娜/金慧麟 (南韓) 2:1