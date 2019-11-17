皇馬巴利＋現金打劫普巴　曼聯制唔制？

加里夫巴利1月就可入魔，依家就睇曼聯要唔要人！據英國《太陽報》透露，皇馬領隊施丹依然好想革扯巴利，未來2個月將派員盡力同紅魔鬼溝通，希望搵巴利做籌碼，傾引入保羅普巴嘅可能性。雖然曼聯自蘇斯克查上任後，主要係收購年輕英籍球員，不過巴利始終有級數，絕對可以增強紅魔鬼攻力，而普巴今季傷多過踢，而且又有離心，呢單交易唔係冇得諗。

雖然於季初戲劇性地再成皇馬正選11人，而且又入過幾粒重要入球，但施丹同巴利嘅關係根本冇好過，近期巴利話有傷拒踢皇馬賽事，但又踢到威爾斯嘅歐國外比賽，連佢皇馬嘅朋友卻奧斯都睇唔過眼公開作出批評，施丹又點會原諒巴利？

巴利近日承認，話為國家隊落場開心過踢皇馬賽事好多，根本係博離隊，既然雙方都冇誠意繼續合作，不如早啲分手更好。施丹一直都好想簽入保羅普巴，但曼聯就死唔放人，但普巴再為曼聯出場，都未必會用盡全力，曼聯搵佢換入巴利、之後再得到一筆現金，可以引入其他好手。皇馬希望喺1月就完成交換，報道已經明言就算曼聯唔肯，下年夏天都會繼續嘗試收購普巴，依家就睇蘇斯克查，想唔想於1月引入巴利增加攻力。

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