助教梗要提場！陳偉豪：知識態度缺一不可

要做一個稱職的後衞，敢於「碰撞」、敢於「提場」是必需的。然而，今季加盟香港飛馬的陳偉豪，儘管在球員以外還多了「助教」這個身份，但操練時依舊穿上球員用的訓練球衣，「豪哥」笑言雖然銜頭不同，但他所飾演的角色並沒有太大改變——無論場外場內，都會站在隊友的背後，以廿載球員經驗，向年青一代作出最堅實的支援與指導，用心去「提場」！圖／文︰何彥霆

相比起足球教練在其廿年職業球員生涯中所經歷的演變，「豪哥」認為教練對球員態度和戰術技巧的要求，兩者缺一不可︰「以前教練着重球員嘅態度，無論喺比賽定練波，都要尊重番自己職業。依家嘅教練就有好多技巧同戰術嘅嘢，去令到隊波進步。我覺得兩者都係需要嘅，只不過以前嘅足球喺戰術要求唔多，右翼就係出波，防中就係防守，跟住10號仔就係派牌。」「豪哥」續道︰「以前啲嘢係定死咗，但係依家好多嘢都講求配搭、講求戰術變化，我哋隊波咩嘢球員都有，有天份高嘅球員，但係我覺得個態度可以再做好啲；相反，有啲擁有良好態度，不過喺技巧上唔係太好嘅時候，我哋咪畀多啲知識佢，因為知識嘅嘢我哋傳到畀佢，但態度呢方面，佢哋嘅心態唔變，我哋點幫都幫唔到佢！」

貫徹「輕鬆事、認真做」

除了具領導才能之外，「豪哥」亦出名「口水多」，不過他亦有「輕鬆事、認真做」的時候︰「我覺得適當嘅玩笑係對球隊氣氛好啲，但係球隊操練踢分組賽嘅要求都好高，雖然話係玩，但都唔想輸，又或者去諗點樣去踢好啲。遊戲係教練set畀我哋玩嚟輕鬆，但輕鬆得嚟你都要認真咁去玩。玩唔係求求其其去玩，你認真去玩都可以好好玩。你點樣去認真對待一樣嘢係好緊要。」

年輕球員要將勤補拙

談及現今的年輕球員，「豪哥」則寄語他們需要將勤補拙，否則只會浪費更多時間︰「有時我都會勞氣，覺得佢哋嘅條件唔係咁樣。其實唔止係我哋球隊，我呢幾年接觸過好多年青球員，我覺得佢哋好慘，因為佢哋由細到大冇人教佢踢波，就算佢哋踢過好多青年隊同比賽，其實你一行出嚟踢職業，就睇得出佢哋喺進步最快嘅年紀冇吸收到知識，只不過喺個技術層面，踢得多就自然會好。不過我哋唔會怪佢哋，只係會怪佢哋到依家都仲未識點去改進自己，又或者每日見到佢哋有少少進步，都已經好開心，但係如果踢咗幾年都未有進步，我係覺得有啲可惜。」

唔想坐正 同Peter拍住上

坦言暫時對主教練職位不感興趣的「豪哥」，仍樂於協助昔日隊友文彼得（Peter）領軍，再次跟好兄弟拍住上︰「Peter本身都係由球員轉教練，所以喺呢方面會比其他教練好啲，始終佢踢得耐，佢會知道踢大賽嘅時候，球員會需要啲乜嘢，呢樣嘢對佢嚟講係一個優勢。我嘅責任就係喺個球場度做好啲，做啲我認為啱嘅嘢畀球員睇，等佢哋去學習，呢樣嘢可以話係我同佢嘅分工，因為始終佢係教練喺外邊睇嘅嘢，同我喺球場入邊要求啲球員做嘅嘢有啲唔同，但係總括嚟講都係想班後生仔好啲。雖然佢係一個經驗未係咁多嘅教練，未必有年青球員會驚佢嗰種元素，喺威嚴呢方面係缺乏，但係啲球員會比較容易同佢去表達，因為大家唔會話有太多隔膜，我諗呢樣嘢有好有唔好！」