1623分鐘第1球！聖馬力諾入波喪慶祝

歐洲超級魚腩聖馬力諾，剛於賽場瘋狂慶祝，佢哋今場清脆輸1:3予哈薩克，究竟有咩好慶祝呢？因為佢哋射入咗2年來首個入波！77分鐘意丙維邦尼斯球員貝拉迪，推過對手門將射入，一班隊友即時忘我慶祝，好似攞世界盃冠軍一樣。近17場國際賽聖馬力諾都冇入波，已經1623分鐘未曾建功；而對上一次喺主場入波，更加係6年前嘅事，你話佢哋點可能唔興奮先？

今仗賽前，聖馬力諾於歐國外I組8戰8敗，失43球1球都冇入過，可以話係表現出一貫水準。鬥哈薩克佢哋亦被3度攻破大門，但到完場前23分鐘，聖馬力諾於滂沱大雨下有驚喜畀球迷，貝拉迪於進攻右路進過出迎嘅門前右腳射入空門，成隊都歡喜若狂。雖然最後輸1:3，小組第9度全失3分，但去到呢個時候，仲有邊個理贏定輸？

聖馬力諾對上一次入波係喺2017年9月，當時輸畀阿塞拜疆1:5，打後17場國際賽都零入球。原來當時係作客賽事入球，咁主場入波呢？更要追溯到13年9月，換句話講聖馬力諾已6年冇喺主場球迷面前入波，所以呢個入球，堅係彌足珍貴。

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