戰火蔓延下的冠軍　李卓耀：一定要爭到底

紅磡體育館外，煙霧瀰漫，紅磡體育館裏，是另一番光景。輸了，再贏回來，去到決勝局，從大幅領先，到落後19：20，勝利的曙光一點點熄滅，但還沒熄滅。只要不放棄，便可能反勝。只要不放棄，便會反勝。

「李卓耀加油」、「頂住啊」、「你OK㗎」……比賽最後時刻，此起彼落的打氣聲裏，李卓耀真的頂住了，以22：20擊敗世界排名第8位的印尼球手金廷，繼三年前師兄伍家朗奪冠後，再有香港球手登上香港公開羽毛球錦標賽頂端。跳起、跪地吶喊，有些球迷舉起六隻手指，李卓耀點點頭。上星期，晉級次圈的時候，他說過要為香港人爭一口氣，今天真的做到了，「爭回一口氣了，加油！」

抗爭運動持續，理大一役的戰火蔓延到紅館外面，球賽也增添一份緊張。「其實熱身已經知道外面情況，怎麼都有影響，畢竟香港是我家。」然而身處球場，就得把全副心思放在比賽。李卓耀直言，剛開始沒能放鬆心情，「我在順風位，有點緊張，心想：哇，他怎麼這麼厲害？」結果，金廷以21：16贏得第一局。

「冷靜下來，一分一分打。」記憶中，每次訪問李卓耀都會這樣說。第二局冷靜的他打得得心應手，大勝21：10，不過戲肉還在後頭。「從領先，被追，被反超，再追回來。」如果要說得著，肯定是「不能放棄，一定要爭到底」。終於爭到冠軍，他說八成功勞都是觀眾的：「每贏一分我都不用吶喊，因為有他們幫我。」

三年前伍家朗站在頒獎台上，而李卓耀坐在觀眾席。「從沒想過有天自己會贏，我的水平沒那麼高。」直到這刻冠軍已成事實，他謙虛依舊，「因為球手退賽直入正賽，之後田宇奇受傷，安賽龍狀態不好，斯里坎夫緊張，至於決賽，可能是『好彩』。」在他口中，整個奪冠過程似乎都是好彩，甚至反覆強調：「下次再遇，不一定可以再贏。」不是沒有信心，而是信心太多，有時候適得其反，「只會平靜地，繼續準備。」

準備即將來臨的韓國超級300賽，也準備邁向更大型的舞台，「下個目標是明年東京奧運，想和家朗一起去。」目前李卓耀世界排名第27位，奪冠後，預計排名將會上升。而世界前16位球手，即可獲得奧運資格。還有一段距離，但正如李卓耀所說：「不能放棄，一定要爭到底。」