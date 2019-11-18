【賽後解碼】爛地球場幾乎玩殘C朗

歐國盃外圍賽B組，上屆冠軍葡萄牙作客世界排名第96位嘅盧森堡，葡萄牙實力高對手一大截，但面對主隊爛地球場，卻舉步為艱，最終葡萄牙小勝2:0，總算有驚無險，取得出線權。

C朗喺上場歐國外對立陶宛，上演帽子戲法後，於國際賽累積入98球，今場要挑戰百球大關。開波唔夠1分鐘，C朗主射罰球，但省中人城牆，跟住窄角度起腳又過唔到對手門將十指關。

由於球場草地差劣，葡萄牙攻勢推進明顯受影響，C朗想盤球突破，非常困難，佢幾次傳送亦唔到位，葡萄牙後防更失失慌，荷西方迪仲幾乎擺烏龍。幸好踢到39分鐘，葡萄牙終於打開紀錄，貝拿度施華長傳，波基斯費南迪斯接應射入。

半場休息期間，需要工作人員入場整理草地，但情況都係冇乜改善，而C朗喺80分鐘，禁區頂主射罰球，卻射斜出界。

當全世界以為C朗今場會食白果時，踢到86分鐘，迪亞高祖達射門，對手門將接唔住，睇住個波飛入網時，C朗喺白界線前加多一腳射入，截咗迪亞高祖達胡。

值得一提，C朗喺早前歐聯對莫斯科火車頭，畀隊友艾朗藍斯截胡，搞到冇得入波，而唔多開心，依家輪到佢截人胡，應該要安慰一下迪亞高祖達。C朗國際賽入球增至99球，要破百球大關，仲要等一等。

葡萄牙身為上屆歐國盃盟主，竟然要踢到最後1場分組賽，先至取得出線權，而且只能屈居烏克蘭之下，以次名出線，其實都好失威。

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