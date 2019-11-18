粗壯版奧斯爾　英超4大豪門瘋搶

當阿仙奴球迷寄望奧斯爾翻生嘅時候，1位「粗壯版奧斯爾」已經誕生，並引來英超4大豪門曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴爭奪，佢就係利華古遜中場夏維斯。

呢位20歲德國國腳身高1米89，集技術與力量於一身，被譽自波歷克、奧斯爾、卻奧斯之後，日耳曼兵團新一代超級中場核心。

夏維斯嘅爸爸係警察，媽媽係律師，表面上同足球冇乜關係，但其實佢爸爸同爺爺本身都有踢業餘足球，外公仲係1間業餘球會會長，夏維斯自細就跟3位長輩出入球場，4歲時間已經同一班大哥哥一齊踢波，越級挑戰嘅訓練之下，夏維斯球技拋離同齡球員幾條街。

2016年10月15日，夏維斯17歲零126日就為利華古遜上陣，成為球隊史上最年輕上陣球員，4個月之後就喺德甲入波，呢位新星上年亦成為德甲史上最年輕上陣50場嘅球員。

其他威水史陸續有來，夏維斯上季德甲上陣34次入17球、3次助攻，排射手榜第3位，對1位中場球員而言，數字非常高，今季聯賽亦已有2球進帳。事實上，夏維斯射門慾強，上季平均每場射門2.6次，傳球成功率達87.2%，堪稱全方位進攻機械。

因此，除咗英超4大豪門之外，皇馬、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑都對夏維斯有興趣，佢現時身價已經達到9000萬鎊，轉會市場下一個重磅交易，好可能屬於夏維斯。

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