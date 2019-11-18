【人物誌】意甲百球射手！點解被低估

今季意甲射手榜獨佔鰲頭嘅人，並非球王C朗，或者大翻身嘅盧卡古，而係已經有14球進帳嘅拉素前鋒恩莫比尼，足足拋離第2位盧卡古5球。

呢位29歲意大利國腳早前對AC米蘭，射入極具意義嘅1球，協助拉素贏2:1，係拉素近30年首次於意甲作客擊敗AC米蘭，呢球亦係恩莫比尼效力拉素第100個入球(各項賽事)，而且只係用咗147場就達到呢個成就，入球率極高，個人意甲入球累積至113球。

呢位被香港球迷改名為「音樂比利」嘅射手上月入7球及2次助攻，當選意甲10月MVP，風頭更勝祖雲達斯巨星C朗，甚至已成為拉素標誌人物，但其實恩莫比尼都係出身於祖雲達斯。

2009年3月14日，當時年僅19歲嘅恩莫比尼入替祖記名將迪比亞路，第一次喺意甲上陣，曾經被寄子厚望。不過佢喺祖記3年生涯只上陣5次，因為大部分時間被外借。

其中2011/12年意乙球季，恩莫比尼上陣37次入28球，協助佩斯卡拉升上意甲，但祖記反而將佢賣畀熱拿亞，最諷刺係恩莫比尼之後轉投祖記同市死敵拖連奴，大放異彩，於2013/14年球季以22球成為意甲神射手。

不過，恩莫比尼呢個時候暴露一個致命弱點，佢之後踢多蒙特同西維爾，表現完全唔掂，2季加埋只入5球，原來佢對射手鞋只有喺意甲先至有用。

唔止去其他聯賽冇料到，就算為意大利國家隊上陣38次，只入8球，入球率同踢意甲判若兩人。

難怪恩莫比尼即使坐擁兩座意甲神射手獎座，都吸引唔到其他聯賽豪門注意，而喺國家隊亦未能穩佔正選。宿命都係用嚟打破，恩莫比尼或者都係時候再考慮走出去證明自己。

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