熱刺曼聯兵發威！英格蘭又大勝

周一(18日)凌晨歐國盃外圍賽A組，賽前已經穩奪小組首名出線嘅英格蘭作客以4:0大勝科索沃。

英軍領隊修夫基今場畀唔少新人上陣，呢班副選表現淡定，哈利雲克斯、美臣蒙特更加取得國家隊首個入球，「三獅兵團」後備力量都相當有深度。

英格蘭趁例行公事試陣，般尼門將尼克普比、阿士東維拉中堅泰朗明斯、熱刺中場哈利雲克斯、韋斯咸中場迪格蘭賴斯、車路士翼鋒赫臣奧杜爾，都正選上陣。

踢到31分鐘，身穿10號波衫嘅哈利雲克斯一下假身變速，殺入禁區單刀射入，非常瀟灑，亦係呢位23歲新星第1個國際賽入球。

換邊後，輪到大哥們表演，上場入3球嘅哈利卡尼今場先有1次射中柱，之後把握對手解圍失誤，近門射入，係呢位熱刺前鋒今屆外圍賽第12個入球。

轉個頭輪到後備上陣嘅拉舒福特建功，另一位後備上陣嘅車仔新星美臣蒙特埋齋，幫英格蘭大勝4:0，英軍近3場外圍賽合共轟入17球，火力非常強勁。

熱刺同曼聯今季英超成績麻麻，估唔到雙方球員入到國家隊，踢到生龍活虎，唔知普捷天奴、蘇斯克查睇完之後有乜感覺呢？

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