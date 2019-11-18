車仔上訴成功在望　提早冬季解禁簽人

車路士因為違規轉會，被國際足協罰禁止今個夏天及明年1月冬季轉會市場簽入球員，不過車仔之前已向國際仲裁法庭提出上訴，並將於11月20日舉行上訴聽證會，有望於1個月完成仲裁結果。換言之，只要車仔上訴成功，就可以喺冬季轉會市場增兵。

據悉車路士上訴文件中指出，球會已經喺今年夏天轉會市場「服完刑」，而之前有案例，可於完成第一個轉會窗禁令之後獲得減刑，包括2016年皇馬、2018年馬體會都係上訴之後，由兩個轉會窗禁止簽人，減為一個。車仔方面好有信心可以上訴成功，提早於冬季解禁。

英國傳媒更加指，車仔已經準備好1.5億鎊(約15億港元)資金，只要獲得解禁，就會立即喺1月買人，目標包括水晶宮前鋒韋費特沙夏、李斯特城後衞芝維爾、RB萊比錫射手迪姆華拿，如果買齊晒3位猛將，車路士真係有機會加入英超爭標行列，同利物浦及曼城爭一日之長短。

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