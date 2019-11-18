曼聯5大收購目標　買1位夠入前4

曼聯今季除咗鋒線人腳不足之外，中場選擇亦好有限，而且表現最出色1位麥湯米尼屬於工兵型，拼勁十足，但創造力欠佳，紅魔鬼中場組織力成為一大死穴。為咗打入英超前4位，盛傳明年1月轉會市場重開後，曼聯必定簽入中場大腦。

據悉，曼聯手上有5位目標，包括基斯甸艾歷臣、拿傑迪錫、艾斯高、辛度東拿利、法比安彭拿。唔少曼迷最想會方簽入基斯甸艾歷臣，畢竟佢效力熱刺多年，喺英超表現有目共賭，可以即食，減少入錯貨風險。

不過，熱刺會唔會將呢位主力賣畀曼聯，卻令人懷疑，因為咁做會加強曼聯實力，對熱刺爭入前4位不利，呢支倫敦勁旅隨時雪藏艾歷臣，都唔會畀佢成魔。

好彩曼聯仲有其他選擇，其中巴塞隆拿中場拿傑迪錫好大機會離隊，而且一直傳曼聯睇中佢，照計可以一拍即合。問題係呢位克羅地亞國腳已經31歲，同蘇斯克查推行年輕化政策背道而馳，除非只係應急，只用佢一兩季，否則唔會收購老將，以免再發生舒韋恩史迪加嘅例子。

至於皇馬中場艾斯高亦係唔錯人選，但曼城都睇中佢，「藍月亮」由以哥迪奧拿為首嘅西班牙幫話事，而且有爭標實力，相信艾斯高都知道點揀。

既要有質素，又要年輕，2位意甲中場球員應該啱曼聯心水，英國傳媒已經指紅魔鬼計劃用4000萬鎊收購布雷西亞中場辛度東拿利。呢位19歲意大利國腳無論外型同踢法都同派路好相似，正係曼聯所需要嘅中場組織者，佢可以為鋒線提供大量入波機會，而且夠年輕，潛力巨大，加上布雷西亞只係細球會，曼聯只要肯畀錢，好大機會簽到辛度東拿利。

另外，23歲嘅拿玻里中場法比安彭拿堪稱全能戰士，無論喺433、442、4231等陣式，都可以發揮重要作用。呢位西班牙國腳仲有唔錯入球能力，上季意甲有5球進帳，絕對好使好用。

曼聯最終無論簽入邊1位，都可改善中場創造力，對提升攻力爭入英超前4位，非常重要，甚至可以為將來放走保羅普巴做準備，一舉兩得。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。