基沙文傳射！賀迪甘斯領軍100戰贏波

周一(18日)凌晨歐國盃外圍賽H組，賽前已提早取得出線權嘅法國，憑基沙文1傳1射，作客以2:0擊敗阿爾巴尼亞，獲得小組首名，兼賀領隊迪甘斯執教法國第100場比賽贏波。

法國上次主場對阿爾巴尼亞，因為播錯對手國歌，所以今場作客奏法國國歌時，被阿爾巴尼亞球迷嘘爆，但並冇影響法國表現，開波8分鐘，基沙文左路開出罰球，由哥倫天杜利素頂入，基沙文之後自己亦入1球。如非基奧特、賓耶達浪費入波機會，法國唔止贏2球咁少。

不過，今場主角其實係法國主帥迪甘斯，因為係佢執教法國第100場比賽，呢位51歲名帥喺球員時代為法國上陣103次，估唔到佢成為國家隊主帥後，都可以領軍達100場，成為「雙100先生」，實在非常難得，所以賽前獲得法國足總頒發100號波衫。

迪甘斯亦曾經以球員及領隊身份為法國捧世界盃冠軍，絕對係傳奇之中嘅傳奇。

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