【特稿】C朗國際賽99球係咩概念？
2019年11月18日 11:02
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葡萄牙球王C朗拿度喺歐國外對盧森堡入波，國際賽入球累積到99球，仲差1球就可以達到100球大關。到底99球喺國際賽舞台係乜嘢概念呢？
足球史上，只有1個球員可以為國家隊攻入100球以上，呢個人就係伊朗傳奇前鋒戴伊，呢位曾效力拜仁慕尼黑、哈化柏林嘅亞洲最強射手，喺1993年至2006年間為伊朗上陣149場，攻入109球，而C朗拿度就將會成為史上第2個達到100球大關球員，而且仲好有機會打破埋戴伊嘅紀錄。
唔好忘記，伊朗貴為亞洲足球強國，實力比大部份亞洲球隊都超班，戴伊有唔少入波都係喺外圍賽對弱旅「擦數據」，好似對斯里蘭卡(5球)、尼泊爾(4球)、老撾(4球)、關島(4球)等等，呢一點亦係國際賽10大射手當中，有5個嚟自亞洲嘅主要原因(見表)。葡萄牙當然亦有向法羅群島、盧森堡等弱旅開刀，但C朗入波嘅含金量絕對高得多。
國際賽入球紀錄
1●戴伊●伊朗●109球
2●C朗拿度●葡萄牙●99球
3●普斯卡斯●匈牙利●84球
4●釜本邦茂●日本●80球
5●捷達路●贊比亞●79球
6●沙伊●伊拉克●78球
7●比利●巴西●77球
8●科西斯●匈牙利●75球
8●巴沙爾●科威特●75球
10●查特利●印度●72球
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