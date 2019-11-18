【東體爭議】數27球！意教頭「贏太多」被炒

輸波要孭鑊，贏得太多一樣有罪？意大利日前一場青年賽事，位於格羅塞塔市嘅球隊Invictasauro，以27比0狂數對手馬連拿，不過呢場瘋狂大勝竟然令Invictasauro教練列辛尼被炒魷，罪名係「唔尊重對手」，事件亦引嚟極大爭議。

報道指呢場係U18賽事，Invictasauro大勝27比0之後，球會會長保基利隨即宣布將列辛尼炒魷，並且發表道歉聲明：「知道球隊入咗馬連拿27球之後，我覺得非常驚訝同遺憾，呢件事同青年足球嘅價值係完全對立，我哋應該尊重對手，可惜今場比賽並冇做到。作為會長，我宣布董事會已決定解僱列辛尼，教練唔單止要訓練球員，仲要教育佢哋正確嘅價值觀。」

不過，列辛尼事後就反駁：「我哋從來冇諗過要羞辱對手，比賽全無惡意、好少犯規，入27球唔代表唔尊重，唔通我哋踢到80分鐘就休息？定係擺幾烏龍幫對手？唔盡力比賽或者消極比賽，先至係唔尊重對手。」

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