【總結】最吊詭決勝球！塞爾特人10連勝斷纜

周一(18號)NBA常規賽，東岸「一哥」塞爾特人作客帝王遇上強烈反抗，兩隊激戰至最後一刻，塞爾特人仍以1分落後，「綠軍」後衞史馬特於0秒出手，籃球竟然沿住籃框彈足6下，部份塞爾特人球員更已激動怒吼慶祝，可惜籃球最終「唔爭氣」碌出框外，塞爾特人最終輸99比100，10連勝走勢告終。

賽事最後13秒，落後1分的塞爾特人進行最後攻勢，結果在時鐘倒數完前由史馬特起手，籃球中框後彈上籃板，再跌回框上彈動，全場球員及球迷等得心急如焚，史馬特賽後表示：「個波好似想永遠停喺籃框上，我以為入硬，全部人都覺得會入，但佢就係碌番出嚟。」

史馬特今場手風不順，全場16次起手只命中2球，至於帝王就有得分後衞布迪希特大發神威，狂轟7個3分下個人獨取35分，成為帝王贏波最大功臣。

周一常規賽賽果

湖人 122:101 鷹隊

塘鵝 108:100 勇士

魔術 125:121 巫師

灰熊 114:131 金塊

帝王 100:99 塞爾特人

騎士 95:114 76人

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