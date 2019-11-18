何詩蓓再爆驚人衝刺力 100自破紀錄奪冠

狀態甚勇的何詩蓓於100米自由泳與法國的嘉絲度迪露鬥得難分難解，最終二人一齊掂池，時間為51秒81。(Getty Images資料圖片)

繼在200米自由泳掄元後，香港奧運女飛魚何詩蓓在美國時間周日(香港時間周一凌晨)舉行的ISL國際游泳聯賽馬里蘭州舉行的賽事中，再以51秒81並列贏得100米短池自由泳冠軍，並再一次突破香港紀錄及亞洲紀錄。

首年舉行的國際游泳聯賽是一項集合高水平專業游手及高獎金制度的多站賽事，今年8支職業隊作7站激戰，當中包括逾100名奧運級別兼41名里約奧運金牌泳手角逐，每站獎金達18萬美元，總決賽獎金高達150萬美元。何詩蓓憑近年超卓表現，獲邀代表TC Trident隊披甲。

狀態甚勇的何詩蓓於100米自由泳與法國的嘉絲度迪露鬥得難分難解，最終二人一齊掂池，時間為51秒81，比她保持的香港紀錄快了1秒多，該時間亦較日本名將池江璃花子的亞洲紀錄更快。惟本賽事成績尚待國際泳聯確認。

連戰多站後，何詩蓓單計個人賽冠軍數已達4個，其中在200自更是三站戰無不勝，十分利害。目前她總排名升上第4，爭取打入拉斯維加斯總決賽機會前路明朗。