【特稿】踢過世界盃　賓施馬仲可以轉籍嗎？

皇家馬德里前鋒賓施馬同法國足總主席利格列反面，提出「畀我轉踢第2支國家隊」嘅挑釁，所指嘅就係佢父母嘅家鄉阿爾及利亞。事實上，足球壇有唔少球員都曾代表多過1支國家隊出賽，好似迪亞高哥斯達(巴西/西班牙)就係一例，不過佢哋多數都只為原屬國家隊踢過熱身賽，而賓施馬已經81次為法國上陣，仲踢過歐國盃、世界盃等大賽，咁樣仲可唔可以「轉會」呢？答案係「理論上」有可能！

西班牙《阿斯報》分析指，正常情況之下，為原屬國家隊踢過正式國際賽嘅球員係唔可以「轉會」，但根據國際足協今年6月發布嘅規則，講明「任何球員，如果喺未經同意或違背意願情況下，永久喪失所在國家嘅國籍，可以申請代表其他國家出賽。」換句話講，如果法國單方面取消賓施馬嘅國籍，並且經過國際足協審批，賓施馬係「有可能」代表其他國家隊。

不過理論歸理論，賓施馬依家連阿爾及利亞國籍都未申請，而且佢下個月就32歲，「轉會」程序肯定會花一段長時間，仲要考慮埋阿爾及利亞足總係咪真係想要佢。想睇賓施馬再喺國際賽上陣，機會似乎唔多樂觀。

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