【有片】英軍超人！福仔動作十成似C朗

英格蘭於歐國外最後1仗，作客4:0大炒科索沃，英軍今仗派出唔少新仔上陣，但仍然踢出行雲流水嘅進攻足球。本身已屬前線正選嘅拉舒福特後備出場，中場自己策動、跟手突入禁區右腳第一時間射入，本身已經勁精彩；但今戰佢最勁、最吸睛嘅一幕，係先通對手坑渠、然後後腳鋤橫連過2名守衞，可謂速度、頭腦、技術集於一身，動作似足C朗十成！

曼聯今季表現麻麻，唔少球評家都話蘇斯克查，將福仔放於箭頭位置係錯誤選擇；蘇帥近期從善如流，於安東尼馬迪爾復出後，就畀福仔踢番翼鋒，佢亦都即時生猛晒，自10月尾於曼聯同國家隊喺各項賽事入面，近7場就入咗7球，狀態堅勇銳。

今戰佢於59分鐘入替赫臣奧杜爾，完全玩謝一班科索沃球員，其中引球連過2關一幕勁精彩，唔少曼聯球迷都話好有C朗嘅影子。福仔今場入波同過人，都係喺進攻左路完成，反映佢堅係適合踢翼鋒；而其實佢只係得22歲，仲有大把進步空間，只要曼聯肯將佢放於適合位置，相信福仔入球會滾滾而來。

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