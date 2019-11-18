單車隊精銳盡出　李慧詩主場鍊爭先及競輪賽

李慧詩主場出擊爭兩金！香港單車隊將派出5男7女車手，出戰「2019-2020 世界盃場地單車賽–香港站」，賽事將於11月29至12月1日假將軍澳香港單車館舉行，UCI國際單車聯盟剛公布各支隊伍參賽名單，「牛下女車神」確認角逐強項爭先賽及競輪賽，與德國的軒絲及荷蘭的芭絲彭妮絲，以及一眾中國強手鍊到最後。

經過白羅斯及格拉斯哥兩站比拼後，主場出擊的香港代表隊決定再派出首兩站原班陣容參加，硬撼世界各地好手，爭奪獎牌兼奧運積分。今季已奪兩面爭先賽金牌的「牛下女車神」李慧詩，將迎戰多位世界頂尖車手包括：德國軒絲(Emma Hinze)、中國林俊紅、鍾天使、韓國李慧珍、英國馬真特(Katy Marchant)、荷蘭芭絲彭妮絲(Shanne Braspennincx)、立陶宛古碧姬蒂(Simon Krupeckaite)、法國嘉露絲(Mathilde Gros)及哥倫比亞瑪花比安娜(Martha Bayona Pineda)等，力爭競輪賽及爭先賽雙冠。上季香港站賽事令人驚喜地於競輪賽得銅牌的另一港將李海恩亦會出賽。男子組方面，港隊的焦點落在梁峻榮及張敬樂的男子麥迪遜賽。

香港站雲集世界頂尖車手，當中男子短途賽事集合英國、法國、荷蘭、新西蘭的猛將，預料會有一番惡鬥。奧運6面金牌得主、英國的積遜堅尼(Jason Kenny)將會出戰，他曾帶領英國隊於2008、2012及2016年奧運會連續3屆奪得團體競速賽金牌，同時在個人項目亦連奪兩屆男子爭先賽冠軍，以及稱霸上屆奧運的競輪賽，令他成為英國隊最多奧運金牌選手之一。另外，剛於3月世錦賽奪得男子1公里計時賽冠軍的法國車手拉法基(Quentin Lagargue)亦會出戰香港站賽事。荷蘭隊方面，則派出了多位今屆世錦賽金牌得主，如競輪賽冠軍布奇利(Matthijs Buchli)以及包辦男子爭先賽金、銀牌的拉克雷森(Harrie Lacreysen)及賀格蘭( Jeffre Hoogland )，他們亦是今屆世錦賽團體競速賽金牌得主。新西蘭的米切爾(Ethan Mitchell)在2017年香港舉行的世錦賽，與隊友韋柏斯(Sam Webster)及道金斯(Edward Dawkins) 衛冕團體競速賽金牌，三子今次亦會來港作賽。賽事門票現已於城市售票網公開發售，票價由$30至$200不等。此外，門票亦可於11月23日至12月1日指定時段在香港單車館售票櫃位購買。

港隊參賽名單／項目如下：

男子隊

張敬樂－麥迪遜

羅子峻－爭先賽、凱林賽

梁峻榮－麥迪遜、全能賽（後備）

梁嘉儒－全能賽、麥迪遜（後備）

繆正賢－捕捉賽

女子隊

李慧詩－爭先賽、凱林賽

李海恩－爭先賽、凱林賽

李燕燕－爭先賽

梁寶儀－捕捉賽、麥迪遜（後備）

李思穎－全能賽、捕捉賽（後備）

逄瑤－麥迪遜

楊倩玉－麥迪遜