上下齊心再鬥柬埔寨　港隊搶開齋繼續撐！

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」分組賽C組賽事，今晚8時於香港大球場上演，主場出擊的香港迎戰柬埔寨。賽前雙方戰畢4場分組賽仍未取得首勝，港隊在首循環作客柬埔寨，領先下遭對手逼和1比1。今日一戰，港隊眾將定必施展渾身解數，務求擊敗對手！圖/文：陳焌鏗、黃雋謙

擁主場之利的香港上場憑藉球員上下一心，守和強敵巴林，取得分組賽第2分。今仗重遇首輪對手柬埔寨，主教練麥柏倫（Mixu）表示：「雖然球員上場消耗咗好多能量，但經過過去幾日嘅恢復之後，目前狀態唔錯，我哋準備好去踢今場比賽，希望把握到入球機會，然後贏波！」

羅素：幾多人入場都要攞3分

對手柬埔寨曾在分組賽以0比14慘敗給「亞洲一哥」伊朗，但Mixu明言不容忽視：「雖然柬埔寨畀伊朗大炒，但係佢哋速度好快，擅於利用傳球製造攻勢，我哋喺操練入面都演練咗相應嘅戰術。首循環對柬埔寨，球員啱啱開咧狀態一般，依家佢哋狀態比之前好，不過最重要係，球員要喺自己嘅崗位為球隊貢獻，希望今場取得正面結果！」人腳方面，上輪停賽的左閘丹尼今場刑滿復出，惟前鋒辛祖早前在操練時受傷，令前線少了一名射手，但Mixu認為影響不大，會在戰術、陣式等方面作微調，但強調球隊方向不會改變。

上場對巴林的一戰，香港大球場錄得4,541名球迷入場支持，對比伊朗一役少9千多人，球隊中堅羅素表示：「雖然上場入場入數少咗，但氣氛依然好好，對球員嚟講，最重要嘅反而係球迷嘅安全，我哋會盡全力去攞晒3分！」

柬埔寨方面，主教練達馬斯出席記者會時則透露，球隊備戰良好，尤其上場友賽蒙古有寓賽於操作用，有助球員提升狀態和決心預備今仗。達馬斯又聲稱，球隊沒有因被伊朗大炒影響士氣，球員堅信球隊的戰術，相信今場一定會做好。談到港隊今仗徵召了上場對賽無入選的前鋒基奧雲尼（Gio），達馬斯自言有觀察過Gio的比賽，形容他是位優秀球員。

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港隊爭出線要練好死球

香港隊要出線下一圈世界盃外圍賽機會極微，但今日面對柬埔寨，是爭取小組、以至8組中4隊最佳成績第4名的關鍵賽事，達成目標的話，可以直接晉級亞洲盃第三圈外圍賽，避免參與附加賽。以目前形勢來看，各組第4名大部分都只得2至4分，情況相若。

港隊自教練麥柏倫上任這半年，5場比賽2和3負未嘗1勝，最大問題是進攻能力弱，5仗只有1個入球。港隊的進攻配搭是不斷轉換，近3仗就先後起用過基奧雲尼、夏志明、辛祖充當單箭頭，但效果不如理想，無法做到有效快速反擊，停球與中前場球員配合效果也不好，加上喜歡使用像羅梓駿這樣的閘位球員出任邊中場，側擊和突破力很自然地受到影響。

柬埔寨目前由日本名將本田圭佑以領隊身份帶隊，着重小組推進和組織，頗符合球員特性和踢法，但身高問題始終形成制空權較差的弱點。

港隊對上一次在正式國際賽取勝已是去年11月面對蒙古時，是整整1年前的事。球迷對勝利期待已久，但若想全取3分，還是要多花一點心思，特別是在死球戰術上。