【歐國外】德國爭種子唔會Hea

歐洲國家盃外圍賽今晚煞科，C組德國主場迎戰北愛爾蘭，德國已出線北愛亦提早出局，但今仗唔係純粹例行公事，德國仲有一個終極目標，就係要贏埋今仗攞小組首名。

德國目前只領先荷蘭兩分，由於對賽成績輸咗畀荷蘭，今仗若有閃失就冇小組首名，歐國盃決賽周月尾就抽籤，首名至可以做8個小組種子，德國今晚當然唔會Hea踢。

德國上場大炒白俄羅斯，但表現依然受到傳媒批評，今晚既已出線會作輪換，相信一批小將會珍惜機會，法蘭克福主場門票已沽清，領隊勒夫都希望好頭好尾。

北愛爾蘭上輪最後一博，喺主場拚盡只能賽和荷蘭，已經肯定冇出線機會，今場作客戰意當然大減，亦會趁機會試吓啲新人，德國讓兩球兩球半撐上盤。

名家：蘇斯克柴

直播表

周二6:25pm 熱身賽 日本 Vs 委內瑞拉

有線662、602台

周三1:00am 熱身賽 克羅地亞 Vs 格魯吉亞

有線604、603台

周三1:00am 熱身賽 黑山 Vs 白俄羅斯

有線605台

周三3:45am 歐國外 德國 Vs 北愛爾蘭

有線662、602台

周三3:45am 歐國外 荷蘭 Vs 愛沙尼亞

有線604、603台

周三3:45am 歐國外 威爾斯 Vs 匈牙利

有線661、601台

周三3:45am 歐國外 斯洛伐克 Vs 阿塞拜疆

有線605台

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