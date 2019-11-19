【歐國外】德國爭種子唔會Hea
2019年11月19日 08:18
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(Getty Images)
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歐洲國家盃外圍賽今晚煞科，C組德國主場迎戰北愛爾蘭，德國已出線北愛亦提早出局，但今仗唔係純粹例行公事，德國仲有一個終極目標，就係要贏埋今仗攞小組首名。
德國目前只領先荷蘭兩分，由於對賽成績輸咗畀荷蘭，今仗若有閃失就冇小組首名，歐國盃決賽周月尾就抽籤，首名至可以做8個小組種子，德國今晚當然唔會Hea踢。
德國上場大炒白俄羅斯，但表現依然受到傳媒批評，今晚既已出線會作輪換，相信一批小將會珍惜機會，法蘭克福主場門票已沽清，領隊勒夫都希望好頭好尾。
北愛爾蘭上輪最後一博，喺主場拚盡只能賽和荷蘭，已經肯定冇出線機會，今場作客戰意當然大減，亦會趁機會試吓啲新人，德國讓兩球兩球半撐上盤。
名家：蘇斯克柴
直播表
周二6:25pm 熱身賽 日本 Vs 委內瑞拉
有線662、602台
周三1:00am 熱身賽 克羅地亞 Vs 格魯吉亞
有線604、603台
周三1:00am 熱身賽 黑山 Vs 白俄羅斯
有線605台
周三3:45am 歐國外 德國 Vs 北愛爾蘭
有線662、602台
周三3:45am 歐國外 荷蘭 Vs 愛沙尼亞
有線604、603台
周三3:45am 歐國外 威爾斯 Vs 匈牙利
有線661、601台
周三3:45am 歐國外 斯洛伐克 Vs 阿塞拜疆
有線605台
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