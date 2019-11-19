【震撼彈】西班牙出線照換帥　安歷基將回歸

西班牙周二(19號)歐國外煞科戰，主場以5比0大炒羅馬尼亞，不過賽後爆出驚人消息，主帥羅拔圖摩蘭奴將會被撤換，因為之前因家事辭職嘅安歷基將會回歸，羅拔圖摩蘭奴亦願意做返安歷基副手。西班牙足總今日將會召開記者會，預料就係宣布換帥。

安歷基喺上年世界盃後接手西班牙主帥一職，羅拔圖摩蘭奴就擔任副手，但去到今年3月宣布因為家庭問題暫時離隊，並喺6月正式辭職，原來佢個囡囡患上骨癌，並且喺8月底不敵癌魔去世。

據Cope等多個西班牙傳媒消息指，西班牙大勝羅馬尼亞後，西班牙足總即同羅拔圖摩蘭奴開會商討安歷基回歸一事，消息指3月開始執教西班牙嘅羅拔圖摩蘭奴亦願意「讓位」，佢亦曾經暗示：「安歷基係我一個好好嘅朋友，如果有一日佢想返嚟(執教西班牙)，我會好樂意讓番個位畀佢，繼續同佢合作。」

不過，報道指安歷基今次回歸，羅拔圖摩蘭奴將唔會重返助教位置，安歷基會拉安素爾出任副手。羅拔圖摩蘭奴今場賽後拒絕傳媒訪問，據聞亦已同一眾國腳道別。

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