【總結】勁過勒邦！獨行俠新星大爆發入史冊

20歲當鍚打出漂亮一仗，全場轟入生涯最高的42分，兼貢獻「三雙」，成為NBA史上攻入40+「三雙」的第二年輕球員，帶領獨行俠以117比110主場獲勝，向馬刺送上六連敗，遭遇歷史低谷。

當鍚正選上陣出戰了35分鐘，27投14中，三分球13投5中，罰球13投9中，射入職業生涯最高的42分11個籃板12次助攻，這是他今個賽季的第六個「三雙」。他在第一節已經取得17分，這是他於NBA生涯的單節第二高得分，氣勢難擋，在第四節更射入關鍵三分球為球隊鎖定勝局。

據統計資料顯示，當鍚以20歲零263日成為了史上第二年輕球員做到40+三雙，僅次於勒邦占士（20歲100日,05年4月）；而NBA史上就只有兩位球員不足21歲已經做到40+三雙，那就是當鍚與勒邦占士。此外，NBA史上未足21歲又取得三雙次數最多的球員，前三位依次是當鍚(14次)、魔術莊遜(7次)及勒邦占士(5次)。

獨行俠迎來連勝，但卻令曾屬於NBA強隊的馬刺再陷低谷，對上一次遇上六連敗已經要追溯到2011年；此役之後以5勝9負跌落西岸尾三。

至於火箭亦繼續開火，憑着「大胡子」占士夏登攻入36分及韋斯布克交出「三雙」，助球隊主場以132比108力挫拓荒者，迎來8連勝。隨着上仗轟入49分，占士夏登近期手風極順，今日再成為全隊得分最高一員，而韋少此仗表現更搶鏡，為球隊貢獻了28分13個籃板10次助攻，同時球隊五位正選球員都交出雙位數字的得分。

今日戰果(前者主場)

爵士 102:112 木狼

太陽 85:99 塞爾特人

獨行俠117:110 馬刺

公牛 101:115 公鹿

火箭 132:108 拓荒者

速龍 132:96 黃蜂

籃網 86:115 溜馬

紐約人123:105 騎士

快艇 90:88 雷霆

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