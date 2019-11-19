注意！足總就「香港vs柬埔寨」之特別安排

香港足球總會周三（19日）下午公布就晚上8時，假香港大球場上演的香港對柬埔寨，包括交通及退票之特別安排如下：

足總與運輸署及相關部門正就賽事完結後之交通問題積極溝通，暫確定香港大球場附近位置，將加設以下巴士路線：

- 新巴路線 2R（棉花路 => 耀東邨）

- 新巴路線 8R（棉花路 => 小西灣(藍灣半島)）

- 過海路線 914R（棉花路 => 佐敦道）

此外，城巴路線 5B（往西區）、592（往鴨脷洲）、新巴路線 38（往置富）、42（往華富）、過海路線 307（往

大埔）、601（往寶達）、619（往順利）及 680（往馬鞍山及沙田）將會加強服務。

球迷亦可留意運輸署進一步公佈就活動的最新特別交通安排：

因交通問題而無法來到香港大球場觀賞比賽嘅球迷，本會亦為已購買「香港 對 柬埔寨」比賽門票或套票之人士提供單場退票選項，包括手續費（如有）。(退票手續細節如圖示)

退票表格將盡快上傳到足總網頁 :