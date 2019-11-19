大懵干查辭錯職　一個原因令佢反口再教

羅馬尼亞尋晚喺歐國外大敗0比5畀西班牙，正式無緣直接出線決賽周。賽後，主帥高士曼干查宣布辭職，不過，佢之後發現原來羅馬尼亞仲有出線附加賽要踢，要踢決賽周原來仲未絕望。擺晒大烏龍，呢位前馬體會球星就收回決定，話會再同足總管理層溝通了解清楚，所以話嘢真係唔好亂講，做嘢唔好太心急囉！

羅馬尼亞尋晚輸波之後，僅以14分排小組第4，賽後高士曼高查話：「呢場肯定係我喺國家隊嘅最後一場比賽。呢場波真係好難踢，上輪我哋輸畀瑞典無緣歐國盃之後，我一直努力振作。上半場我哋表現未達要求，0比1落後嗰陣，我哋本來有好好嘅入波機會。我仲派出咗唔少U21成員，呢個就係我哋依家國家隊水平。」

原來，高士曼干查一直唔記得羅馬尼亞透過歐洲國家聯賽攞到附加賽資格，即係仲有機會踢歐國盃決賽周。結果，到之後賽後正式記者會，干查就改口：「我必須同足總主席傾傾我嘅將來，睇吓要點做。我哋仲有附加賽，就睇吓會點。」雖然烏龍辭錯職，好彩仲有得救囉！

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