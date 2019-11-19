贏完亞運金牌　姚錦成李卡度要打大佬

香港男子欖球隊即將出戰周六在南韓仁川舉行的東京奧運亞洲區外圍賽，周二假體院公布大軍14人初選名單。香港隊去年亞運會勇奪金牌，力證亞洲一哥實力，加上今年勁敵日本以東道主身份直接獲得奧運資格，對香港來說是黃金機會，姚錦成和李卡度兩位華將表示，「四年之後大家都成熟了，今次大家都準備好晒。」

東奧資格賽共有9支球隊參加，香港、中華台北及馬來西亞位於A組。四年前的奧運資格賽決賽，港隊在香港大球場不敵日本無緣里約奧運，姚錦成直言上了寶貴一課：「最近都不斷想起四年前爭里約奧運資格的情境，我覺得那一年決賽是我們全年打得最好的一次，但最後輸了。以往在下半場不夠堅持，然後就會輸，這個弱點我們用了四年去改善，今年絕對不可以再發生。」

大軍名單中大部分為2018年亞運金牌功臣，亦有7位有份出戰上屆奧運資格賽，默契及經驗十足。隊長禾獲特表示，港隊隊中球員雖來自不同的地方，但都會一條心為港隊爭取佳績。為盡快適應韓國寒冷天氣，早前大軍遠赴英國一星期進行實戰，姚錦成表示，「假如在寒冷天氣下對世界系列賽的隊伍都能夠應付到，回到亞洲應該都可以。」港隊將於周六出戰兩場分組賽，分別對馬來西亞及中華台北。